حجز ستة أطنان من السميد الموّجه إلى المضاربة بقسنطينة

كانت تباع بأسعار مرتفعة

تمكنت مصالح أمن ولاية قسنطينة، بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة بالولاية، الأربعاء ، من حجز أزيد من 6 أطنان من مادة السميد، التي يقوم صاحبها ببيعها بغير سعرها القانوني عن طريق المضاربة غير المشروعة، داخل محله التجاري الكائن بمدينة الخروب.

العملية تمت على إثر استغلال المعلومات التي وردت إلى مصالح أمن دائرة الخروب، بشأن قيام تاجر ببيع مادة السميد بغير سعرها المقنن، ليتحرك على إثر ذلك عناصر الشرطة بالزي المدني، للتأكد من تلك المعلومات، وبعد التنسيق مع مصالح مديرية التجارة، تم ضبط وحجز كمية السميد المقدرّة بـ 6310 كلغ أي ما يعادل أزيد من 6 أطنان كاملة من نوعين، تتمثل في 148 كيس من حجم 25 كلغ و261 كيس من حجم 10 كلغ، كانت مخزنّة داخل مستودع تابع للمحل التجاري، وقد أثبتت معاينة عناصر الشرطة وأعوان مديرية التجارة، أن صاحب المحل كان يعرض مادة السميد للبيع بأسعار تفوق بكثير سعرها القانوني، حيث يبيع سعر كيس السميد بوزن 25 كلغ بمبلغ 1700 د.ج، فيما يبيع كيس السميد بوزن 10 كلغ بمبلغ 700 د.ج، كما أنه لم يكن يحوز على فاتورة شراء تلك الكمية.

وبعد التنسيق مع نيابة الجمهورية لدى محكمة الخروب، تم حجز تلك الكمية وتوقيف صاحب المحل البالغ من العمر 42 سنة، وتحويله إلى مقر أمن الدائرة للتحقيق معه، وتكوين ملف قضائي ضده عن تهمة المضاربة غير المشروعة مع انعدام الفوترة، تم بموجبه تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب فيما تم تسليم كمية السميد المحجوزة إلى مصالح مديرية أملاك الدولة.

وتعرف المحلات التجارية بولاية قسنطينة هذه الأيام ندرة في مادتي السميد وزيت المائدة، ما جعل بعض التجار يقومون برفع أسعارها في ظل الإقبال المزيد عليها من طرف المواطنين عشية حلول شهر رمضان الفضيل.