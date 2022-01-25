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الجزائر

حجز سلاح وتفكيك شبكة تهريب مركبات بباتنة

الطاهر حليسي
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حجز سلاح وتفكيك شبكة تهريب مركبات بباتنة
أرشيف

فككت، فصيلة مكافحة تهريب وسرقة السيارات التابعة للفرقة الجنائية لأمن ولاية باتنة، شبكة خطيرة لتهريب وتزوير السيارات بمدينة الجزار جنوب ولاية باتنة، خلال عملية مداهمة وتفتيش لمساكن أربعة متورطين تتراوح أعمارهم بين 25 و76 سنة.

واسترجعت مصالح الأمن أربع سيارات بينهم واحدة نفعية كانت أحداها سرقت بإحدى الولايات الساحلية شمال البلاد، فيما تم استرجاع مركبة هامسة محل عملية خيانة الأمانة ببلدية عيون العصافير التابعة لدائرة تازولت.

ومكنت عملية تفكيك الشبكة من حجز سلاح ناري عيار 16 ملم، واكتشاف ورشة لتخزين وتفكيك عشرات الهياكل وأكداس من قطع الغيار.

وأكد بيان لمديرية الأمن لولاية باتنة، الثلاثاء، أن عناصر جمعية الأشرار كانوا يتعمدون تغيير الخصائص التقنية للسيارات المسروقة لتمويه مصالح الشرطة وتضليل عمليات مصالح البحث والتعرف التقني.

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