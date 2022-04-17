حجز سلع بقيمة ملايير في سطيف موجهة للمضاربة

كانت مكدسة في مستودع سري

نجحت مصالح الدرك لولاية سطيف، الأحد، في حجز ما قيمته 4 ملايير سنتيم من المواد الغذائية، التي كانت موجهة للمضاربة في هذا الشهر الفضيل.

العملية نفذتها فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية سطيف، التي حرصت على مكافحة جريمة المضاربة والاحتكار، وبالتنسيق مع أعوان مصالح مديرية التجارة بالولاية.

وكانت الوجهة هذه المرة الى بلدية أولاد صابر شرق ولاية سطيف، أين حامت الشكوك حول نشاط تجاري غير مرخص يتم انطلاقا من مستودع سري. وبعد وضع خطة محكمة وضبط الإجراءات القانونية والحصول على إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، تمت مداهمة المستودع وإخضاعه للتفتيش، لتتوج العملية بضبط كمية هامة من المواد الغذائية مختلف الأنواع، قدر وزنها بحوالي 250 طن، منها كميات هامة من الأجبان ومصبرات سمك الطونة من مختلف الماركات، بالإضافة إلى الفواكه الجافة، والمواد ذات الاستهلاك الواسع، التي يكثر عليها الإقبال في شهر رمضان.

وقد أحصت فرقة الدرك أزيد عن 100 علامة لمختلف المواد الغذائية المحلية والمستوردة، منها مواد منتهية الصلاحية وأخرى مكدسة دون احترام شروط التخزين. وحسب التحريات الأولية، تبين أن المتهم ينشط في مستودع غير معلن عنه ولا يملك فواتير للبضاعة التي فاقت قيمتها 4 ملايير سنيتم. والتي تم جردها وحجزها مع تشميع المستودع.

وقامت الفرقة بإعداد ملف جزائي ضد المعني، وإحالته على الجهات القضائية. يذكر أن ولاية سطيف شهدت في الآونة الأخيرة عمليات مماثلة تدخل في إطار مكافحة المضاربة التي تعد من الجرائم التي تتعامل معها العدالة بصرامة.