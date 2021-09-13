حجز سلع تجاريّة بـ410 مليار خلال شهر أوت

عبر 44 ألف عملية تدخل لأعوان الرقابة

تمكن أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين لوزارة التجارة خلال أوت الماضي من حجز 16.653 كلغ من السلع بقيمة إجمالية فاقت 410 مليار، حسب أرقام المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش.

وتم خلال نفس الشهر تسجيل 44.590 عملية تدخل لأعوان الرقابة وقمع الغش أفضت إلى معاينة 1026 مخالفة وتحرير 1016 محضر.

وحسب الأرقام المقدمة، فقد تم في إطار محاربة ظاهرة عرض المواد الغذائية خارج المحلات التجارية تسجيل 19695 تدخل، تم من خلالها معاينة 541 مخالفة وتحرير 538 محضر واقتراح غلق 48 محلا تجاريا.

و م في إطار هذه العملية حجز 2179 كلغ و8350 لتر من المواد الغذائية بقيمة إجمالية 481.175 دج.

وفي إطار مراقبة أسعار الحليب المدعم والمقنن، أفضت الحصيلة الشهرية إلى تسجيل 9318 تدخل، نتج عنها تحرير 89 مخالفة وتحرير 88 محضرا واقتراح غلق محل تجاري واحد.

وفي مجال محاربة ظاهرة انتشار مذابح الدواجن غير الشرعية، كشفت الحصيلة عن تسجيل 919 تدخل أسفر عن معاينة 34 مخالفة وتحرير 31 محضرا مع حجز 991.5 كلغ بقيمة 288.752 دج، في حين تم اقتراح غلق 14 محلا تجاريا.

خ. م