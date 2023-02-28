حجز سلع مهربة بفواتير وهمية في وهران

التحقيق جار للوصول إلى شركاء مفترضين

تمكنت الفرقة الإقليمية لدرك يغموراسن في وهران، من ضبط كمية معتبرة من السلع المهربة أجنبية الصنع بفواتير وهمية، تصل قيمتها الإجمالية إلى 1,5 مليار سنتيم، كان أصحابها بصدد عرضها للبيع في أسواق وهران.

وجاءت العملية الأمنية، بناء على معلومات دقيقة تفيد بوجود جرار طريقي ينقل حاوية من الحجم الكبير، تحمل سلعا أجنبية الصنع دخلت التراب الوطني بفواتير وهمية، ليتم وضع تشكيل أمني محكم بالتعاون مع مصالح التجارة، مرفق بإذن قضائي بتفتيش مستودع سري في حي يغموراسن غرب مدينة وهران، حيث كللت العملية بتوقيف الجرار والقبض على شخصين كانا بصدد تفريغ الحمولة المهربة من الحاوية، كما تم ضبط كميات مهمة من الأحذية الرياضية، تجهيزات كهرومنزلية، لوازم مكتبية وخرداوات مختلفة وكذا هواتف نقالة ذكية مستعملة غير مصرح بها وبفواتير مزورة، لا تختلف كثيرا عن الطرق الاحتيالية، التي كان يعتمد عليها المستوردون في السابق بفبركة الفواتير وتضخيمها، بينما نجد في الحاويات سلعة يقل سعرها عشرات المرات عن الأسعار المصرح بها لدى بنك الجزائر.

ونقل المصدر ذاته، أنه بعد جرد وحجز المضبوطات غير الحاملة لترخيص رسمي، تم رفع عدة مخالفات ضد أصحاب السلع المهربة منها ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري وجنحة ممارسة تجارة تدليسية بفواتير وهمية وكذا مخالفة عدم الفوترة. وأحيل الشخصان على فصيلة الأبحاث لتعميق التحقيق معهما حول هذا النشاط التهريبي المحظور، للكشف عن شركاء مفترضين آخرين في ملف الحال، تمهيدا لعرض الجميع على نيابة الجمهورية لدى محكمة الاختصاص.

هذه القضية الأمنية، تأتي في سياق حملة واسعة تشنها المصالح المشتركة “درك، شرطة وجمارك” على مستودعات تخزين السلع غير المفوترة لمواصلة محاربة التجارة التدليسية والمهربة بفواتير مزورة، إذ داهمت مفتشيات أقسام الجمارك في وهران، سطيف ومستغانم في المدة الأخيرة، مجموعة من المستودعات بأوامر قضائية، كانت تحتوي على بضائع مهربة وتمكنت بفضل عملية المداهمة من حجز كميات معتبرة من السلع داخل هذه المخازن من ضمنها هواتف نقالة، أحذية رياضية وملابس أطفال ونسائية وكميات كبيرة من تبغ “الشيشة”.