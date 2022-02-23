حجز عتاد لإنتاج “الشمة” المقلدة بقيمة 18 مليارا بسطيف

التبغ المغشوش محفز رئيس لسرطان اللثة

تمكنت مصالح أمن دائرة عين ولمان بولاية سطيف، الأربعاء، من تفكيك 3 ورشات لتقليد الشمة وتصنيعها دون رخصة، مع حجز مواد ومعدات متطورة تفوق قيمتها 18 مليار سنتيم.

العملية تمت ببلدية قصر الأبطال بجنوب ولاية سطيف، أين قام رجال الشرطة بفتح تحقيق في الملف، وتوسيع الاختصاص من عين ولمان إلى هذه البلدية المجاورة، ونجحوا في تفكيك 3 ورشات سرية لتصنيع الشمة المقلدة. وتمكنت الفرقة من حجز 200 قنطار من الشمة الخام بالإضافة إلى 9 آلات تستعمل في تصنيع هذه المادة.

كما تمكنت الفرقة من حجز أكياس فارغة تحمل علامات عدة مؤسسات منها المؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت، وإفريقيا والنفحة والساحل. وعُثر أيضا على كميات هامة من الشمة المعلبة الجاهزة للتسويق.

وبلغت قيمة المحجوزات 18 مليار سنتيم، وهو الرقم يوحي برواج هذا النشاط الموازي الذي يعود على أصحابه بأرباح طائلة. وقد تم بموجب العملية توقيف 4 أشخاص وإحالتهم على الجهات القضائية.

يذكر أن العديد من العلامات الخاصة بالشمة ظهرت في الآونة الأخيرة، حيث تعمل بعض الجهات على إغراق السوق بهذه المادة التي تصنع بطريقة غريبة، وبعضها فيها مواد تشكل خطرا على صحة المستهلك، وتصنف كمسبب رئيسي لداء السرطان الذي يصيب اللثة.

مع العلم أن صنع هذه المادة يقتصر على الشركة الوطنية للتبغ والكبريت التابعة للقطاع العام، التي عُرفت بمنتجها المصنع ببلدية الخروب بولاية قسنطينة، وهي التي تتكفل بتسويق الشمة على المستوى الوطني، لكن التقليد والنشاط بدون رخصة ألحق أضرارا كبيرة بهذه المؤسسة العمومية، التي رفعت العديد من الشكاوى إلى المصالح الأمنية لمحاربة الشمة المقلدة التي باتت تصنع بكميات هائلة في الجهة الجنوبية لولاية سطيف.