حجز قارورة زئبق بقيمة مليار سنتيم في سطيف

يستخدم في أعمال الشعوذة وتحضير المتفجرات

أوقفت مصالح أمن ولاية سطيف، بتوقيف شابين بحوزتهما كمية من الزئبق الذي يعتبر من المواد المحظورة، لما له من استعمالات خطيرة.

العملية نفذتها الفرقة المتنقلة التابعة لأمن دائرة عين ولمان بجنوب ولاية سطيف، أين تحصلت الفرقة المختصة على معلومات تتعلق بتحركات مشبوهة لشابين في العشرينات، كانا محل ترصد من طرف الفرقة، وقامت بنصب حاجز أمني بالطريق المؤدي الى بلدية صالح باي، أين تم توقيف سيارة سياحية للشابين المذكورين، وعند إخضاعها للتفتيش عثرت الفرقة على قارورة بها مادة الزئبق الأبيض، والتي يقدر ثمنها بحوالي مليار سنتيم.

والمعلوم أن الزئبق يصنف من المواد الخطيرة، باعتباره يدخل في صناعة المتفجرات، كما يستعمل أيضا في طقوس السحر والشعوذة، حيث يزعم أهل الدجل أن الزئبق مادة نادرة يتغذى عليها الجان كي يستعيد شبابه ويطول عمره، ولذلك يقومون على حد زعمهم بتسليمها للجن مقابل الحصول على مبالغ مالية ضخمة. وهم يعتبرون الزئبق بمثابة كنز يسمح لهم بالاغتناء بسرعة، والحصول على ثروة خيالية يأتيهم بها الجن. ومع هذه المزاعم يقوم بعض السذج بالبحث عن مادة الزئبق بلونيها الأحمر والأبيض بغرض “بيعها للجن”، ويشاع أنها موجودة في بعض أجهزة الراديو القديمة.

يذكر أن المتهمين اللذين ألقي عليهما القبض متلبسين بحيازة هذه المادة قد أحيلا على التحقيق، مع فتح ملف جزائي لهما في انتظارامتثالهما أمام العدالة، بتهمة حيازة مادة تدخل في صناعة المتفجرات والمتاجرة بها دون رخصة.