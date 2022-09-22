حجز قرابة 40.000 قرص مهلوس منتهية الصلاحية بزانة البيضاء في باتنة

العملية مكّنت من تفكيك شبكة مروّجين من 7 شبان

فككت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببلدية زانا البيضاء في ولاية باتنة، عصابة خطيرة، ببلدية زانة متكونة من سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و30سنة، و اختصت في بيع مهلوسات و مؤثرات عقلية من نوع باركينال منتهية الصلاحية منذ 1999.

وحجزت فرقة الدرك مايناهز 38400 قرص مهلوس، من صنع أجنبي، بالإضافة إلى سبع قطع مخدرات معدة للبيع، و خمسة هواتف نقالة، علاوة على سيارة من نوع دايو سييلو كانت تستخدم في نقل و ترويج المحجوزات.

وفور انتهاء التحقيق قدمت مصالح الضبطية القضائية للدرك كافة افراد الشبكة لوكيل الجمهورية لدى محكمة سريانة.