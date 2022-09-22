العملية مكّنت من تفكيك شبكة مروّجين من 7 شبان
حجز قرابة 40.000 قرص مهلوس منتهية الصلاحية بزانة البيضاء في باتنة
فككت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببلدية زانا البيضاء في ولاية باتنة، عصابة خطيرة، ببلدية زانة متكونة من سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و30سنة، و اختصت في بيع مهلوسات و مؤثرات عقلية من نوع باركينال منتهية الصلاحية منذ 1999.
وحجزت فرقة الدرك مايناهز 38400 قرص مهلوس، من صنع أجنبي، بالإضافة إلى سبع قطع مخدرات معدة للبيع، و خمسة هواتف نقالة، علاوة على سيارة من نوع دايو سييلو كانت تستخدم في نقل و ترويج المحجوزات.
وفور انتهاء التحقيق قدمت مصالح الضبطية القضائية للدرك كافة افراد الشبكة لوكيل الجمهورية لدى محكمة سريانة.