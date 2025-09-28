حجز قرابة 70 كيلوغراما من الكوكايين ببشار

أعلنت المديرية العامة للجمارك، الأحد، عن حجز قرابة 70 كيلوغراما من الكوكايين بولاية بشار، مع توقيف 3 أشخاص مشتبه في تورطهم.

وحسب ما أفاد به بيان للجهات المختصة، فقد تمكنت الفرقة المتنقلة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك ببشار، وبالتنسيق مع أفراد الدرك الوطني، من إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من المخدرات الصلبة “كوكايين” بلغ وزنها الإجمالي 69 كلغ و850 غ.

كما أسفرت العملية عن حجز جرار طريقي بمقطورة وسيارة سياحية استُعملتا في عملية التهريب، مع توقيف ثلاثة (03) أشخاص مشتبه في تورطهم، وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة.