-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

حجز قرابة 70 كيلوغراما من الكوكايين ببشار

الشروق أونلاين
  • 359
  • 0
حجز قرابة 70 كيلوغراما من الكوكايين ببشار
ح.م

أعلنت المديرية العامة للجمارك، الأحد، عن حجز قرابة 70 كيلوغراما من الكوكايين بولاية بشار، مع توقيف 3 أشخاص مشتبه في تورطهم.

وحسب ما أفاد به بيان للجهات المختصة، فقد تمكنت الفرقة المتنقلة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك ببشار، وبالتنسيق مع أفراد الدرك الوطني، من إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من المخدرات الصلبة “كوكايين” بلغ وزنها الإجمالي 69 كلغ و850 غ.

كما أسفرت العملية عن حجز جرار طريقي بمقطورة وسيارة سياحية استُعملتا في عملية التهريب، مع توقيف ثلاثة (03) أشخاص مشتبه في تورطهم، وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة.

مقالات ذات صلة
عطاف يلتقي دي ميستورا في نيويورك

عطاف يلتقي دي ميستورا في نيويورك

تقديرا لكفاءته وتفانيه.. توشيح السفير بن جامع بوسام “عشير”

تقديرا لكفاءته وتفانيه.. توشيح السفير بن جامع بوسام “عشير”

وزارة الداخلية تفتح باب التوظيف في هذه المقاطعات

وزارة الداخلية تفتح باب التوظيف في هذه المقاطعات

8 سنوات حبسا للمضارب بالغرف الهوائية الخاصة بالعجلات في سطيف

8 سنوات حبسا للمضارب بالغرف الهوائية الخاصة بالعجلات في سطيف

تنصيب شيراز بشيري مديرة عامة لمؤسسة بريد الجزائر

تنصيب شيراز بشيري مديرة عامة لمؤسسة بريد الجزائر

إنشاء مؤسسة مستقلة لمعرض التجارة البينية الإفريقية

إنشاء مؤسسة مستقلة لمعرض التجارة البينية الإفريقية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد