حجز قنطارين من الكيف المعالج ببشار

توقيف ثلاثة مشتبه بهم خلال العملية

حجزت المصالح العملياتية للأمن الولائي ببشار ما لا يقل عن 221.63 كلغ من الكيف المعالج خلال تفكيك شبكة إجرامية منظمة مكونة من ثلاثة (3) أشخاص مشتبه بهم بالإتجار بالمخدرات، حسب ما علم السبت من خلية الاتصال والعلاقات العامة لذات الهيئة الأمنية.

ونفذت هذه العملية إثر استغلال معلومات من فرقة مكافحة المخدرات للشرطة القضائية بأمن ولاية بشار ومصالح مكافحة الاتجار الغير مشروع للمخدرات بالمديرية العامة للأمن الوطني، تفيد بإدخال كمية معتبرة من الكيف المعالج من الحدود الغربية للبلاد بهدف نقلها نحو إحدى الولايات بالجنوب الشرقي، وفق ذات المصدر.

وسمح وضع خطة أمنية للبحث والتحريات تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار و بمساهمة المصالح المختصة للقطاع العملياتي العسكري للناحية العسكرية الثالثة في المرحلة الأولى، بتحديد هوية أحد أعضاء الشبكة البالغ من العمر 39 سنة وحجز سيارة سياحية على مستوى البلدية الحدودية بني ونيف (110 كلم شمال بشار).

وتمكن عناصر الشرطة القضائية وبالتعاون مع ذات المصالح في المرحلة الثانية من العملية من اكتشاف وحجز الكمية المذكورة من الكيف المعالج بنفس البلدية، يضيف ذات المصدر. وبعد مواصلة التحريات وتوسيع الإجراءات القضائية إلى منطقة لبيض سيدي الشيخ (ولاية البيض)، تم توقيف مشتبهين من نفس الشبكة الإجرامية تتراوح أعمارهما ما بين 32 و 34 سنة وحجز سيارة رباعية الدفع كانت بحوزتهما.

وبعد استكمال التحقيق، قدم الموقوفون أمام العدالة التي قضت بوضعهم رهن الحبس المؤقت وهم متابعين بتهم الحيازة غير الشرعية للمخدرات (كيف معالج) لأغراض التسويق ووضعها للبيع، وفق المصدر ذاته.

كما يتابع هؤلاء أيضا عن جرم “حيازة غير شرعية للمخدرات لأغراض التسويق غير الشرعي والنقل والتخزين والعبور في إطار عصابة إجرامية منظمة واستيراد المخدرات بطريقة غير شرعية والتهريب بدرجة خطيرة تهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية”، استنادا لذات الجهاز الأمني.