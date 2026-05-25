حجز قنطارين من الكيف المعالج و6 طائرات مسيّرة في تلمسان (فيديو)

صورة للمحجوزات

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات (SRLTIS) بولاية تلمسان، من ضبط ما يزيد عن قنطارين و14 كلغ من الكيف المعالج قادمة من المغرب. مع حجز 6 طائرات مسيّرة، وتوقيف شخصين ينتميان إلى شبكة إجرامية منظمة.

العملية التي نفذت عقب تحريات عملياتية دقيقة، أسفرت عن شلّ نشاط شبكة إجرامية منظمة. كانت بصدد تمرير شحنة من المخدرات قادمة من المغرب.

حيث تمكن المحققون من تحديد مواصفات المركبة المخصصة لنقل الشحنة وتوقيفها. قبل أن يسمح تفتيشها بضبط قرابة 71 كيلوغرام من الكيف المعالج وطائرة مسيّرة.

وبعد مداهمة أحد الإسطبلات في إطار مواصلة التحقيق، كُشف عن كمية أخرى من المخدرات، كانت مخفية ومموّهة تحت التراب، قدر وزنها بأكثر من 143 كيلوغرام من الكيف المعالج.

كما تمّ استرجاع 5 طائرات مسيرة أخرى، مع توقيف مشتبه فيه ثان ينتمي لنفس الشبكة الإجرامية. حيث سيتمّ تقديم الموقوفين أمام النيابة المختصة.

