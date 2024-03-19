حجز قنطار و48 كغ من المخدرات في تلمسان

أطاحت فرقة البحث والتدخل التابعة لأمن ولاية تلمسان، بداية هذا الأسبوع، بـشبكة إجرامية دولية تقوم بتهريب والمتاجرة بالمخدرات يقودها شخص متواجد بالمغرب، وحجزت قنطارا و48 كغ من الكيف المعالج.

حسب ما أفاد به التلفزيون الجزائري اليوم، الثلاثاء 19 مارس، العملية التي مكنت من توقيف عناصر الشبكة الثمانية وحجز المخدرات التي كانت مخبأة بإحكام داخل مركبة نفعية، جاءت على إثر عمل استعلاماتي ميداني. فتمكن أفراد ذات الفرقة من الكشف عن هوية عناصر الشبكة و توقيفهم، مع حجز 03 مركبات منها شاحنة تبريد، كان أفراد الشبكة الإجرامية يستغلونها في تنقلاتهم بوثائق مزورة.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مغنية بتلمسان، حسب ما أفاد به ذات المصدر.