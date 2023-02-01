حجز كميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة

تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي، الأسبوع الماضي، من ضبط كميات ضخمة من المواد الغذائية الموجة للتهريب والمضاربة والمقدرة بـأكثر من 105 طن.

وحسب حصيلة الجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 31 جانفي 2023، فقد تم ضبط كميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ105,10طن.

وفي إطار عمليات مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 22 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة، فيما تم ضبط بندقية رشاشة FMPK وبندقية قناصة دراغونوف ومسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وبندقية نصف آلية سيمونوف ومسدس رشاش Mat-49 وكمية من الذخيرة، وهذا خلال عمليات نوعية مختلفة.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة والتصدي لآفة الاتجار بالمخدرات، أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 81 تاجر مخدرات.

كما أحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 5 قناطير و95,5 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما ضبطت 5 كيلوغرام من مادة الكوكايين و187966 قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 147 شخصا وضبطت 52 مركبة و351 مولدا كهربائيا و134 مطرقة ضغط وجهازي كشف عن المعادن.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 7 أشخاص وضبط كميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ105,10 طن وكذا 113,55 قنطار من مادة التبغ و51528 وحدة من مختلف المشروبات.

من جهة أخرى، أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 10672 لتر بكل من سوق أهراس والطارف وتبسة تمنراست، فيما تم توقيف 179 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.