حجز كميات غير مسبوقة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة

قام الجيش الوطني الشعبي خلال الأسبوع الأول من شهر فيفري بحجز كمية ضمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تجاوزت 200 طن.

وحسب الحصيلة الأسبوعية لوزارة الدفاع خلال الفترة من 01 إلى 07 فيفري 2023، فقد حجزت مفارز الجيش كميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ210 أطنان.

وفي إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز مشتركة للجيش عنصريدعم للجماعات الإرهابية في عمليتين منفصلتين ، فيما تم كشف وتدمير مخبأ للجماعات الإرهابية يحتوي على 4 قنابل تقليدية الصنع، خلال عملية بحث وتمشيط بالجلفة.

أما في إطار محاربة الجريمة المنظمة والتصدي لآفة الاتجار بالمخدرات، أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 108 تجار مخدرات.

وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 3 قناطير و24 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما ضبطت 712624 قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 1937 شخصا وضبطت 42 مركبة و179 مولدا كهربائيا و86 مطرقة ضغط و5 أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 29 شخص وضبط 8 بنادق صيد وكميات كبيرة من الخراطيش الخاصة ببنادق الصيد، وكذا 10 أطنان من النفايات النحاسية و26,5 قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 77620 لتر بكل من برج باجي مختار وسوق أهراس والطارف وتبسة.

من جهة أخرى أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 44 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع ، فيما تم توقيف 161 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.