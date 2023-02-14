حجز كميات كبيرة من التوابل المخلوطة بالأتربة والقرميد

بعد تفكيك ورشة مشبوهة بمستغانم

أوقفت، مساء الإثنين، مصلحة الشرطة القضائية لأمن دائرة سيدي علي في مستغانم بالتنسيق مع فرقتي الدرك لسيدي علي وتازقايت ومصالح التجارة لسيدي علي، شخصا في العقد الرابع من العمر، يمتهن تجارة التوابل والبهارات ومستحضرات التجميل، كان بصدد طرح كميات معتبرة تقدر بعشرات القناطير من ذات المواد الغذائية وكذا كميات من التوابل المخلطة بالأتربة والحصى وبقايا مادة القرميد المطحون لغرض توجيهها للاستهلاك البشري.

وألقت القوات الأمنية المشتركة بمساعدة أعوان التجارة، القبض على المتهم، في عملية أمنية وصفت بالنوعية، في أعقاب مداهمة وتفتيش ورشة سرية غير مصرح بها، كانت تقوم بتسويق منتجات غذائية منتهية الصلاحية، حيث تم حجز كميات معتبرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومواد تجميل مقلدة ومجهولة المصدر وكذا كمية كبيرة من المراهم غير الحاملة لعلامات تجارية معروفة، كانت كلها معروضة للبيع.

وبحسب ما أفادت به مصالح أمن مستغانم، فإن وقائع القضية الخطيرة تعود إلى تاريخ 8 فبراير، حينما وردت معلومات أمنية دقيقة، تفيد بوجود ورشة سرية يقوم صاحبها بخلط توابل وبهارات بمواد بناء وعرضها للبيع على أساس أنها مفيدة صحيا، حيث تم فتح تحقيق تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي علي، في سياق مكافحة إعداد وترويج مواد غذائية مضرة بالصحة العامة.

الأبحاث الأمنية سمحت بمداهمة وتفتيش ذات الورشة السرية وأماكن تخزين السلع منتهية الصلاحية، كللت بحجز 65 قنطارا و85 كلغ من البقوليات منتهية الصلاحية وتوابل مختلفة غير مراقبة صحيا على غرار “الفلفل الأحمر”، “الكمون”، “الزنجبيل” و”الكركم” بوزن 51 قنطارا و83 كلغ، إلى جانب حجز كمية قدرها 151 كلغ من مادة “الحنة” لا تحمل أي علامة تجارية، كما تم ضبط كمية كبيرة من مستحضرات تجميل مقلدة ومجهولة المصدر، تتضمن كريمات جلدية ومعجون أسنان وشامبوان خاص بالأطفال الصغار، بالإضافة عناوين أخرى من مواد مختلفة.

وأوضحت مصالح الأمن، أن المستحضرات المضبوطة، تشكل خطرا على صحة المستهلكين، خاصة ما تم حجزه من مساحيق خاصة بالتجميل وماء الزهر وماء الثوم وكريمات خاصة بالحلاقة وغيرها من المواد التي وجدت في حالة سيئة.

المتهم تم رفع ضده عدة تهم تخص انعدام السجل التجاري، الغش والتحايل على وسوم تجارية، تخزين وعرض مواد منتهية الصلاحية، انعدام شروط التخزين وكذا انعدام الفوترة، في انتظار تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة في مستغانم.

وجاءت هذه المضبوطات الكبيرة من التوابل المغشوشة والبهارات المستعملة لأغراض مشبوهة، لتؤكد تحذيرات الفعاليات المهنية في هذا النشاط، إزاء تفشي ظاهرة تسويق المنتجات الغذائية غير المراقبة، وتهافت الأسر الجزائرية على أسواق موازية، تعج بمنتجات غذائية منتهية الصلاحية يتم بيعها للمستهلكين، رغم أن هذه المنتجات تشكل خطرا حقيقيا على صحة المواطنين بسبب انتهاء صلاحيتها وعرضها بأثمان منخفضة، في ظل غياب شروط السلامة الصحية، وهو ما يعني تعريض صحة آلاف المستهلكين للمخاطر.