حجز كميات معتبرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن, من إحباط محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تقدر بأزيد من 7 قناطير من الكيف المعالج خلال الفترة من 14 إلى 20 سبتمبر الجاري، حسب حصيلة عملياتية أوردتها, اليوم الأربعاء, وزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه “في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها, نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 سبتمبر 2022, عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني”.

ففي إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا, “أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي, بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية, (57) تاجر مخدرات, وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب, تقدر بـ(07) قناطير و(68) كيلوغرام من الكيف المعالج, كما تم ضبط (236998) قرصا مهلوسا”.

من جهة أخرى, وفي إطار عمليات مكافحة الإرهاب, “أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (10) عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني, في حين كشفت ودمرت مفرزة أخرى مخبأ للجماعات الإرهابية وقنبلتين (02) تقليديتي الصنع خلال عملية بحث وتمشيط بالبويرة”.

وجاء في الحصيلة, أن مفارز للجيش الوطني الشعبي, أوقفت في كل من تمنراست, برج باجي مختار, إن قزام وجانت, (193) شخصا وضبطت (17) مركبة, (227) مولدا كهربائيا, (116) مطرقة ضغط, (06) أجهزة للكشف عن المعادن, (36) طنا من خليط خام الذهب والحجارة وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب”.

كما “تم توقيف (17) شخصا وضبط (10) بنادق صيد وكميات كبيرة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب تقدر بـ(58) طنا, وكذا (167) قنطارا من مادة التبغ و(12130) وحدة من مختلف الألعاب النارية, وهذا بكل من النعامة, معسكر, أدرار, بسكرة, الوادي, سطيف, ميلة وإن أمناس”.

وفي سياق متصل, “أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات معتبرة من الوقود تقدر بـ(30514) لترا بكل من برج باجي مختار, تمنراست, تبسة, الطارف وسوق أهراس, فيما تم توقيف (115) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني”.