حجز كميات من الأقراص المهلوسة والوقود الموجه للتهريب 

بالمسيلة وبرج باجي مختار على التوالي

تمكنت مصالح الجمارك من حجز كميات من الأقراص المهلوسة والوقود الموجهة للتهريب خلال عمليات متفرقة بكل من المسيلة وبرج باجي مختار، حسب ما كشفت عنه، الاثنين، المديرية العامة للجمارك.

وذكرت المديرية في بيان لها أنه “مواصلة للمجهودات الميدانية الحثيثة المبذولة من طرف المصالح العملياتية للفرق الجمركية، تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالمسيلة، التابعة إقليميا لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك ببرج بوعريريج، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بسطيف، من حجز 7.260 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ، تم ضبطها مخبأة بإحكام في أجزاء وتجاويف سيارة سياحية، مع توقيف المخالف”.

وتكرس هذه العملية “يقظة وجاهزية أعوان الجمارك الجزائرية وتجندهم التام في سبيل مكافحة التهريب بشتى أشكاله لاسيما تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية حفاظا على صحة وسلامة المواطن، والمساهمة في استقرار النظام العام”، يضيف ذات المصدر.

وحسب بيان آخر وفي “سياق تنفيذ برامج التدخلات الميدانية المشتركة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية مع الأجهزة الأمنية، تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك ببرج باجي مختار، التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بأدرار، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بشار، وعلى إثر ثلاث عمليات متفرقة تم تنفيذها بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز 26.600 لتر من المازوت و5.080 لتر من البنزين مع حجز وسائل النقل المستعملة في التهريب والمتمثلة في شاحنتين وسيارتين رباعيتي الدفع”.

وتكرس هذه العمليات “التجند التام لأعوان الجمارك الجزائرية في سبيل حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب”، حسب البيان.