حجز كميات من الـ”إكستازي” ببسكرة

العملية مكنت من تفكيك شبكة وطنية إجرامية

تمكنت قوات الشرطة، بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية بسكرة، من تفكيك شبكة وطنية تتكون من ستة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 31 و41 سنة، يمتهنون نقل وحيازة المخدرات الصلبة من نوع اكستازي أجنبية الصنع، حيث مكنت ذات العملية من حجز ما يقدر بـ1374 قرصا، و70 مليون سنتيم من عائدات الترويج، فضلا عن سلاح ابيض من الصنف السادس وسيارة كانت تستعمل في عملية النقل والترويج.

حيثيات هذه القضية تعود إلى حصول الفرقة على معلومات مفادها وجود شخص يقوم بنقل وترويج المخدرات الصلبة من ولاية شرقية مجاورة نحو مدينة بسكرة، وباستغلال هذه المعلومة، تم الترصد لهذا الشخص من خلال وضع حواجز أمنية على مستوى مداخل ومنافذ المدينة، ليتم توقيف المعني في حاجز ثابت بالمدخل الشرقي، وبتحويله إلى مقر الفرقة وإخضاعه مع المركبة للتفتيش الدقيق، عثر على كيس بلاستيكي مخبأ داخل محرك السيارة يحتوي على 1360 قرصا من المخدرات الصلبة من نوع اكستازي، وبالتحقيق معه دلّ على شركائه الخمسة، ثلاثة منهم ينحدرون من ولايتين شرقيتين، وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم تفتيش منازلهم أين تم توقيف أحدهم وحجز 14 قرصا من المخدرات الصلبة (اكستازي)، مبالغ مالية من عائدات الترويج، وكذا سلاح أبيض محظور من الصنف السادس، إضافة إلى حجز السيارة المستعملة في النقل والترويج، وفيما انجز لموقوفين الاثنين ملف جزائي، سيحالان بموجبه أمام النيابة، يبقى الأربعة الآخرون من أفراد هذه المجموعة في حالة فرار.