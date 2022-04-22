حجز كميات هامة من الموز موجهة للمضاربة في بومرداس

تمكنت المصالح المشتركة، اليوم الجمعة، من ضبط كمية معتبرة من فاكهة الموز المقدرة بـ 9520 كرتون مخزنة بمستودع كائن ببلدية خميس الخشنة بهدف المضاربة.

وجاء في بيان لمجلس قضاء بومرداس “بهدف اطلاع وتنوير الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من التحقيق الابتدائي المجرى على قضية المضاربة غير المشروعة في فاكهة الموز، تعلم خلية الاتصال لمجلس قضاء بومرداس بأنه في إطار مكافحة جريمة المضاربة غير المشروعة تمكنت المصالح المشتركة من ضبط كمية معتبرة من فاكهة الموز المقدرة بـ 9520 كرتون مخزنة بمستدوع كائن ببلدية خميس الخشنة بهدف طرح عروض في السوق لإحداث اضطراب في الأسعار”.

بالمقابل تم توقيف وتقديم المشتبه به أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة خميس الخشنة وبموجب إجراءات المثول الفوري تمت متابعته بجنح: المضاربة غير المشروعة، عدم الفوترة، القيام بممارسات تجارية تدليسية.

ولدى مثول المتهم أمام رئيس قسم الجنح لدى محكمة خميس الخشنة تم تأجيل القضية، لتحضير المتهم لدفاعه مع وضعه رهن الحبس المؤقت.