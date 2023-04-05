حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة

مع توقيف 4 أشخاص من بينهم امرأتان بالعاصمة

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر أربعة أشخاص، من بينهم امرأتان، بحوزتهم كمية معتبرة من المؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة “كوكايين”، كما أورده الأربعاء بيان لذات المصالح.

وأوضح المصدر أن الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية سطاوالي بأمن المقاطعة الإدارية زرالدة، عالجت قضية متعلقة بحيازة المؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة لغرض الاستهلاك الشخصي والعرض على الغير، مع حمل سلاح أبيض من الصنف السادس دون مبرر شرعي.

وتم ذلك -يضيف المصدر نفسه- إثر “توقيف سيارة سياحية على مستوى إحدى نقاط المراقبة الفجائية بالمدخل الشرقي للشاطئ الغربي سيدي فرج كانتا على متنها امرأتان يتراوح أعمارهما ما بين 33 و35 سنة.

وبعد تحويلهما إلى مقر الأمن الحضري السادس، تم إخضاعهما لعملية التلمس الجسدي، حيث ضبطت بحوزتهن على كمية من المؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة.

وفي ذات السياق، تم أيضا توقيف شخصين آخرين مشتبه فيهما في نفس القضية، تتراوح أعمارهما ما بين 28 و35 سنة ينحدران من ولاية الجزائر وذلك بعد وضع خطة محكمة مدعمة بإذن تفتيش صادر عن النيابة المختصة.

وأسفرت هذه العملية عن حجز قرص مؤثر عقلي وكيس بلاستيكي يحتوي على كمية من الكوكايين و شفرتي حلاقة، ميزان الكتروني صغير الحجم و04 هواتف نقالة ذكية، إلى جانب مبلغ مالي يقدر بـ 701500 دج و20 دولار كندي، وسيارة سياحية ملك لوكالة كراء السيارات.