حجز كمية من الكوكايين وأجهزة حساسة ومسدس في الجلفة

توقيف 10 مشتبه فيهم بينهم امرأة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الجلفة مؤخرا بإيداع عشرة أشخاص من بينهم امرأة الحبس المؤقت، على ذمة قضية شحن ونقل وتخزين وتوزيع المخدرات والمؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة والكوكايين قصد البيع والترويج في إطار جماعة إجرامية منظمة، إنشاء محل للفسق والدعارة، عرقلة مهام عناصر الضبط القضائي، حيازة أجهزة حساسة “منظار حربي” وسلاح ناري من الصنف الرابع “مسدس” بدون رخصة من السلطات المختصة، جنحة تبييض الأموال.

القضية تعود إلى منتصف الأسبوع الماضي، أين تمكن عناصر فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجلفة، من توقيف المشتبه فيهم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 23 و45 سنة، بعد عمليات التحري التي باشرها عناصر الفرقة والتي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهم، إثر تلقيها لمعلومات تفيد بوجود شبكة إجرامية تنشط عبر إقليم الاختصاص في نقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية من خلال تبادل الأدوار، ليتم وضع خطة محكمة أسفرت عن توقيف أفراد الشبكة في عدة عمليات متفرقة، ومكنت العملية من حجز5غ من الكيف المعالج، 0,6غ من مادة الكوكايين، 53 قرصا صلبا من عقار اكستازي، 346 قرص مهلوس، بالإضافة إلى حجز أجهزة حساسة متمثلة في منظار حربي وسلاح ناري فردي “مسدس” و10 هواتف نقالة كان يستعملها أفراد الشبكة في عملية التواصل بينهم، كما تم حجز أيضا مبلغ مالي من عائدات الترويج قيمته 142500دج، ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، أين تم بعد إحالة ملفهم على قاضي التحقيق، والذي أمر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت.