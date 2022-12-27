حجز كمية من مخدر الهيروين بحوزة شاب بباتنة

في سابقة هي الأولى من نوعها بتراب الولاية

حجزت مصالح الشرطة لأمن ولاية باتنة، الإثنين، كمية من المخدرات الصلبة، صنف “الهيروين”، في سابقة هي الأولى من نوعها في مجال قضايا مكافحة المخدرات بولاية باتنة وبكامل منطقة الشرق الجزائري.

وأوقفت فصيلة فرقة البحث والتدخل، بناء على معلومات دقيقة وصلتها، شابا يبلغ من العمر نحو 25 سنة، ببلدية فسديس التابعة لدائرة باتنة، عن تهم متعلقة بممارسة نشاط ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بكل أنواعها، وخلال تفتيش مسكنه الواقع بذات البلدية، بعد استصدار إذن تفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة، تم العثور على 5 غرامات من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى حبوب مهلوسة أخرى، من نوع الإيكستازي التي حجزت منها 49 وحدة، و70 غراما من الكيف المعالج و33 قرصا ترامادول، وأسلحة بيضاء كبيرة الحجم.

وراجت بولاية باتنة في الآونة الأخيرة قضايا متعلقة بترويج وحجز مخدرات صلبة من نوع الكوكايين، الذي حجزت منه قبل سنوات غرامات معدودة، قبل أن ترتفع الحصائل لعشرات ومئات الغرامات، وتصل لمقياس الكيلوغرامات بعد حجز واحد كلغ شهر مارس الماضي، لكنها المرة الأولى التي يتم فيها حجز الهيروين بالولاية وبولايات شرق البلاد.