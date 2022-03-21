حجز لحوم وبيتزا منقولة في ظروف غير صحية بسطيف

كانت على متن مركبة غير مهيأة

قامت عناصر أمن ولاية سطيف، الإثنين، بحجز كميات هامة من اللحوم الحمراء والبيضاء والحلويات وقطع البيتزا، التي تُسوق من دون احترام شروط النظافة.

العملية نفذتها مجموعة التطهير والنظافة التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية سطيف، التي قادت دوريات رقابية عبر مختلف الشوارع الحيوية، التي تعج بالبيع الفوضوي للمواد الغذائية، والتي تتنافى مع شروط النقل والحفظ. وتوجت العملية بحجز كمية من اللحوم الحمراء والبيضاء، وأحشاء الدجاج التي فاق وزنها 5 قناطير، بالإضافة الى كمية من الحلويات وقطع البيتزا قدرت بـ551 وحدة، كانت كلها منقولة بطريقة غير صحية. ولم يلتزم أصحابها بشروط النظافة وكذا شروط النقل. وفيما يخص اللحوم بنوعيها، فقد كانت مكدسة بطرق غير صحية مع انعدام شهادة الطبيب البيطري.

وقد تم على إثر هذه العملية، توقيف 4 أشخاص خضعوا للاستماع من طرف رجال الأمن، الذين أعدوا لهم ملفات جزائية عن تهمة نقل لحوم بيضاء في مركبات غير مهيأة مع انعدام شهادة الطبيب البيطري، وكذا نقل مواد متعلقة بتغذية الإنسان في مركبة غير مهيأة من دون احترام شروط الصحة والنظافة، أحيلوا بموجبها على الجهات القضائية.