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اقتصاد

حجز ما يقارب 1 كلغ من الذهب بمطار قسنطينة

الشروق أونلاين
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حجز ما يقارب 1 كلغ من الذهب بمطار قسنطينة

تمكنت فرقة فحص المسافرين التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالمديرية الجهوية للجمارك من حجز ما يقارب 1 كلغ من المصوغات الذهبية بمطار قسنطينة الدولي “محمد بوضياف”.

وأفاد بيان للمفتشية الجهوية لقسنطينة، الأحد، بأن “مصالح الفرق الجمركية العملياتية تمكنت من حجز 273 قطعة من المصوغ الذهبية بوزن إجمالي قارب الكيلوغرام (960.29 غرام) تم ضبطها مخبأة بإحكام في الأمتعة الشخصية لمسافرين اثنين، وذلك خلال المعالجة الجمركية لرحلة جوية قادمة من اسطنبول بتركيا”.

وأشار المصدر الى أن هذه العملية تندرج في إطار ممارسة المهام المنوطة بالجمارك الجزائرية من خلال التطبيق الصارم للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

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