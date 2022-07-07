حجز مبلغ معتبر من الأوراق النقدية المزوّرة في ورقلة

تمكنت الفرقة الجنائية بأمن ولاية ورقلة من الإطاحة بمجموعة إجرامية مختصة في تزوير الأوراق النقدية من العملة الوطنية.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد أسفرت العملية عن حجز ما قيمته 461 مليون سنتيم من الأوراق النقدية المزوّرة من فئة 2.000 دينار.

مديرية الشرطة: تقديم كلّ من يحمل الألعاب النارية أمام القضاء

وفي 4 جوان 2022، دعت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان، إلى تفادي حمل الأشياء المحظورة كالألعاب النارية والشماريخ أو إدخالها للملعب.

يأتي هذا عشية لقاء المنتخب الوطني لكرة القدم أمام منتخب أوغندا بملعب 5 جويلية في العاصمة. لحساب التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ونبّهت المديرية في بيانها من أنّ “كل من يضبط بحوزته أي شيء من هذا القبيل، سيتمّ توقيفه وتقديمه أمام الجهات القضائية”.

كما ذكّرت المديرية العامة للأمن الوطني مستعملي الطريق العام، بضرورة احترام قانون المرور. “وعدم الركن العشوائي للمركبات. وتفادي المناورات الخطيرة في أثناء السياقة”.