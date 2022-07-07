-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

حجز مبلغ معتبر من الأوراق النقدية المزوّرة في ورقلة

الشروق الرياضي
  • 834
  • 0
حجز مبلغ معتبر من الأوراق النقدية المزوّرة في ورقلة
أرشيف
ملعب 5 جويلية

تمكنت الفرقة الجنائية بأمن ولاية ورقلة من الإطاحة بمجموعة إجرامية مختصة في تزوير الأوراق النقدية من العملة الوطنية.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد أسفرت العملية عن حجز ما قيمته 461 مليون سنتيم من الأوراق النقدية المزوّرة من فئة 2.000 دينار.

مديرية الشرطة: تقديم كلّ من يحمل الألعاب النارية أمام القضاء

وفي 4 جوان 2022، دعت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان، إلى تفادي حمل الأشياء المحظورة كالألعاب النارية والشماريخ أو إدخالها للملعب.

يأتي هذا عشية لقاء المنتخب الوطني لكرة القدم أمام منتخب أوغندا بملعب 5 جويلية في العاصمة. لحساب التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ونبّهت المديرية في بيانها من أنّ “كل من يضبط بحوزته أي شيء من هذا القبيل، سيتمّ توقيفه وتقديمه أمام الجهات القضائية”.

كما ذكّرت المديرية العامة للأمن الوطني مستعملي الطريق العام، بضرورة احترام قانون المرور. “وعدم الركن العشوائي للمركبات. وتفادي المناورات الخطيرة في أثناء السياقة”.

مقالات ذات صلة
سقوط قبة مسجد بسطيف يخلف خسائر بشرية ومادية

سقوط قبة مسجد بسطيف يخلف خسائر بشرية ومادية

محكمة الحراش تفتح ملف المرقي العقاري صاحب الشقق الوهمية بالسبالة

محكمة الحراش تفتح ملف المرقي العقاري صاحب الشقق الوهمية بالسبالة

غوغل يُشارك الجزائريين احتفالات ستينية الاستقلال

غوغل يُشارك الجزائريين احتفالات ستينية الاستقلال

ايتوزا: برنامج خاص لتسهيل تنقل المواطنين يومي العيد

ايتوزا: برنامج خاص لتسهيل تنقل المواطنين يومي العيد

انتقاء وطني ثالث لتلاميذ شعبة “فنون” في جويلية الجاري

انتقاء وطني ثالث لتلاميذ شعبة “فنون” في جويلية الجاري

السفيرة الأمريكية عن ألعاب وهران: أظهرتم للعالم ما يمكن أن تفعله الجزائر

السفيرة الأمريكية عن ألعاب وهران: أظهرتم للعالم ما يمكن أن تفعله الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد