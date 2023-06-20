حجز مخدرات بقيمة 1.5 مليار سنتيم في المدية (فيديو)

بينها 10 حزم صغيرة من الكوكايين

تمكنت مصالح أمن ولاية المدية، من الإطاحة بشبكتين إجراميتين تنشطان في مجال الاتجار والترويج بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وسط أحياء مدينة المدية.

وأسفرت العمليتين حسب بيان شرطة المدية من توقيف 8 أشخاص مشتبه فيهم من بينهم قاصر، وحجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأفاد ذات البيان أن الكمية المحجوزة فاقت قيمتها المالية 1.5 مليار سنتيم وتمثلت في:

1334 قرص من مخدر سيبيتاكس 402 قرص من مخدر اكستازي 10 حزم صغيرة من مخدر كوكايين 200 غرام من الكيف المعالج مبلغ مالي من عائدات الترويج المسموم



وأطرت العمليتين المتفرقتين فرقة البحث والتدخل بالتنسيق مع فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات لأمن ولاية المدية.

وتم انجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا عن جناية الحيازة لغرض الاستهلاك والبيع والتخزين وشراء قصد البيع.

بالإضافة إلى نقل المؤثرات العقلية والمخدرات بطريقة غير شرعية في إطار جماعة إجرامية منظمة، حسب البيان.