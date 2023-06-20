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الجزائر
بينها 10 حزم صغيرة من الكوكايين

حجز مخدرات بقيمة 1.5 مليار سنتيم في المدية (فيديو)

الشروق أونلاين
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حجز مخدرات بقيمة 1.5 مليار سنتيم في المدية (فيديو)
المشتبه فيهم في قبضة أمن ولاية المدية

تمكنت مصالح أمن ولاية المدية، من الإطاحة بشبكتين إجراميتين تنشطان في مجال الاتجار والترويج بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وسط أحياء مدينة المدية.  

وأسفرت العمليتين حسب بيان شرطة المدية من توقيف 8 أشخاص مشتبه فيهم من بينهم قاصر، وحجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأفاد ذات البيان أن الكمية المحجوزة فاقت قيمتها المالية 1.5 مليار سنتيم وتمثلت في:

    • 1334 قرص من مخدر سيبيتاكس
    • 402 قرص من مخدر اكستازي
    • 10 حزم صغيرة من مخدر كوكايين
    • 200 غرام من الكيف المعالج
    • مبلغ مالي من عائدات الترويج المسموم

وأطرت العمليتين المتفرقتين فرقة البحث والتدخل بالتنسيق مع فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات لأمن ولاية المدية.

وتم انجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا عن جناية الحيازة لغرض الاستهلاك والبيع والتخزين وشراء قصد البيع.

بالإضافة إلى نقل المؤثرات العقلية والمخدرات بطريقة غير شرعية في إطار جماعة إجرامية منظمة، حسب البيان.

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