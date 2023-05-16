حجز مخدرات ومهلوسات وسجائر ومشروبات كحولية

مصالح الجمارك بالمرصاد في عدة ولايات

تمكنت مصالح الجمارك من حجز كميات معتبرة من المخدرات والسجائر والمشروبات الكحولية عبر عدة ولايات من البلاد، حسب ما أفاد به، الثلاثاء، بيان للمديرية العامة للجمارك.

وفي هذا الإطار، “أحبط أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالشلف، إثر عملية مشتركة تم تنفيذها بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، محاولة تهريب وترويج 43 كلغ من الكيف المعالج تم ضبطها بعد التفتيش الدقيق لمركبة سياحية”، حسب البيان.

وفي عملية ثانية، يضيف المصدر ذاته، “تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك باسطيل التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالوادي، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بورقلة، وعلى إثر عمليتين متفرقتين تم تنفيذ إحداهما بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، من حجز 3000 قرص مهلوس، تم ضبطها مخبأة بإحكام في أجزاء وتجاويف سيارتين سياحيتين”.

وفي عملية ثالثة، “تمكن أعوان الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب التابعة لمصالح المديرية الجهوية للجمارك بورقلة، في عملية مشتركة مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز 16500 علبة من السجائر الأجنبية الصنع كانت على متن مركبة رباعية الدفع”، وفقا لنفس المصدر.

وفي عمليات أخرى، تم تحقيقها من قبل المصالح الجمركية العملياتية بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بتبسة، تمكن أعوان كل من الفرقة المتعددة المهام للجمارك بخنشلة، الفرقة المتنقلة للجمارك والفرقة المتعددة المهام للجمارك بمسكيانة، التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بأم البواقي، على التوالي، من حجز 7250 علبة سجائر أجنبية الصنع من نوع “آش بي”، 12000 وحدة من الشعيرية (إندومي) ذات منشأ أجنبي و5700 وحدة من المشروبات الكحولية مختلفة الأحجام والأنواع مع حجز سيارة سياحية وسيارتين نفعيتين.

وتكرس العمليات المحققة – حسب البيان – “التجند التام والتنسيق الميداني المحكم بين المصالح العملياتية لأجهزة الدولة في سبيل مكافحة أشكال التهريب، حماية الاقتصاد الوطني، الحفاظ على الصحة العمومية والسهر على إقرار السكينة الاجتماعية واستتباب الأمن والنظام العموميين”.