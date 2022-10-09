حجز مخدرات ومهلوسات ومفرقعات وسلع موجهة للتهريب

مصالح الجمارك تنفذ عمليات نوعية عبر عدة ولايات

تمكنت مصالح الجمارك من تحقيق عدة عمليات حجز للمخدرات والأقراص المهلوسة والمفرقعات وبعض السلع الموجهة للتهريب عبر عدة ولايات من الوطن، حسب ما كشفت عنه الأحد المديرية العامة للجمارك.

وذكرت المديرية في بيان لها أنه “في سياق مواصلة الجهود الميدانية للمصالح العملياتية للفرق الجمركية، المبذولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بعين الصفراء، التابعة إقليميا لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالنعامة، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك ببشار، وعلى إثر عملية مشتركة تم تنفيذها بالتنسيق مع كل من عناصر الدرك والأمن الوطنيين، من حجز 137 كلغ من الكيف المعالج كانت مخبأة بإحكام على متن سيارة سياحية”.

وبدورهم، تمكن أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة التهريب والمخدرات، التابعة لمصالح المديرية الجهوية للجمارك ببشار، بالتنسيق مع كل من أفراد الجيش الوطني الشعبي وعناصر الأمن الوطني، من “حجز 29930 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ، تم ضبطها على متن سيارة سياحية”، حسب بيان آخر للمديرية العامة للجمارك.

ومن جانبهم، “تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بغليزان، التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بمستغانم، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالشلف، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز 15 ألف قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ، تم ضبطها مخبأة بإحكام على متن سيارة سياحية، مع توقيف مخالفين، حسب بيان ثالث للمديرية.

وتندرج هذه العمليات الثلاث، في إطار ممارسة المهام الحمائية لمصالح الجمارك الجزائرية وتجند أعوانها التام في سبيل مكافحة التهريب بكل أشكاله لاسيما تهريب وترويج المخدرات، وكذا المساهمة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وحماية المواطن من كل ما من شأنه المساس بصحته وسلامته.

من جهة أخرى، تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك برقان، التابعة إقليميا لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بأدرار، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك ببشار، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، من حجز 605 وحدة مختلفة الأنواع من قطع الغيار المستعملة و200 كلغ من المكسرات، كانت مموهة بـ120 كيس من الفحم (بضاعة تخفي الغش) على متن شاحنة، حسب بيان خامس للمديرية العامة للجمارك.

وحسب بيان آخر، و”في سياق النشاط الميداني المشترك بين أجهزة الدولة، تمكن أعوان الفرقة الجهوية المتنقلة المتخصصة في مكافحة التهريب، التابعة لمصالح المديرية الجهوية للجمارك بالجزائر الخارجية، وعلى إثر عملية مشتركة تم تنفيذها بالتنسيق مع مصالح الدرك والأمن الوطنيين، من حجز 49356 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية”.

وتندرج العملية في إطار تنفيذ برنامج المراقبة الميدانية المشتركة في سبيل مكافحة التهريب بشتى أشكاله، لاسيما تهريب وترويج المفرقعات والألعاب النارية حفاظا على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم والمساهمة في ضمان استقرار النظام العام.