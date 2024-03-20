حجز مكان في الصفوف الأولى.. مصلون فوق العادة !

عودة الظاهرة في رمضان وأئمة يحذرون من فتنة في بيوت الله

مع كل رمضان، تعود العديد من المظاهر السلبية التي تشوش على قدسية هذا الشهر الفضيل، خاصة إذا تعلق الأمر ببيوت الله، التي يكثر عليها الإقبال وتشد إليها الرحال، ما يجعل بعض التصرفات الغريبة تعكر على المصلين، وتتسبب في حدوث مناوشات وفتنة طالما حذر الأئمة منها، خاصة ما يتعلق بتحويل الصفوف الأولى إلى ملكية شخصية لبعض رواد المسجد، الذين يحجزون أماكنهم بسجادات الصلاة وقارورات المياه البلاستيكية وغيرها من الأشياء، ويمنحون أنفسهم الحق في الصلاة في الصف الأول دون غيرهم.

وفي هذا السياق، يحذر الأئمة من هذه الظاهرة، التي تفسد الحسنات وتذهب الأجر وتسبب الإثم وتساهم في تفرق القلوب رغم تراص الصفوف، حيث أكد الإمام والمفتش بوزارة الشؤون الدينية، سليم محمدي، في تصريح لـ “الشروق”، أن هذا الأمر بات واقعيا ومنتشرا في المساجد، إلى درجة أن العديد من الأئمة ألفوها وبات القليل منهم من يتحدث عنها وينبه المصلين من تبعاتها، وأكد محدثنا أن حجز مكان في الصف الأول دون وجه حق كأن يصلي الرجل المغرب ويترك سجادة أو شيئا آخر لحجز مكانه لصلاة العشاء “هذا أمر لا يجوز شرعا ويصل إلى درجة إبطال الصلاة بوجود بعض الاستثناءات كأن يكون المصلي في المسجد ويفقد الوضوء فيحجز مكانه مؤقتا، بحكم أنه كان فيه ولم يخرج من المسجد، وكذلك بالنسبة إلى الأماكن الخلفية للإمام التي تحجز لبعض القارئين والضيوف وهذا أمر لا حرج فيه.

ونصح محدثنا المصلين بضرورة تفادي كل التصرفات التي من شأنها أن تسبب حساسية وفتنة بين المصلين وتشوش على حرمة المسجد.