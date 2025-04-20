حجز مكملات غذائية ومواد صيدلانية بالعاصمة

تحتوي على مواد مجهولة المصدر وخطيرة على المستهلك

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسمار (الجزائر العاصمة) من حجز مكملات غذائية ومواد صيدلانية مجهولة المصدر والتركيبة، حسب ما أفاد به الأحد، بيان لذات الهيئة الأمنية.

وأوضح المصدر ذاته أنه في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وحفاظا على الصحة العمومية وأمن المستهلك، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسمار (الجزائر العاصمة) من حجز مكملات غذائية ومواد صيدلانية مجهولة المصدر والتركيبة.

وأضاف البيان أن العملية جاءت بناء على “معلومات مفادها عرض بعض التجار لمواد صيدلانية ومكملات غذائية للبيع، مجهولة المصدر والتركيبة”، حيث تم على إثر ذلك “مداهمة المحلات التجارية رفقة أعوان حماية المستهلك وقمع الغش بمفتشية التجارة للمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس”.

وأضاف أنه “بعد المراقبة تبين أن هؤلاء التجار يجهلون مصدر هذه السلع المعروضة للبيع وموجهة للاستهلاك البشري وتقلد علامات تجارية عالمية للمكملات الغذائية ومواد شبه صيدلانية ذات منشأ أجنبي ومحلي من دون فاتورة”، كما أنها “تسوق هذه المنتجات بملصقات تحمل صفة قانونية على أنها أصلية لخداع المستهلك من أجل اقتنائها والمتمثلة في مقويات جنسية، دهون، زيوت، عسل، وغيرها من المنتجات”، على إثر ذلك تم “حجز كل المواد، حيث قدرت القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات بأكثر من مليار سنتيم، كما تم الاستعانة بخبراء المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني والمصلحة المركزية العملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة، المختصين في الأمن الغذائي للدرك الوطني لإجراء الخبرة والتعمق في التحقيق المفتوح”.

وخلص البيان إلى أنه “بعد صدور نتائج الخبرة العلمية تبين أن هذه المنتجات تحتوي على مواد مجهولة المصدر وجد خطيرة على صحة المستهلك”.