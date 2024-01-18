حجز مليون قرص مهلوس وتوقيف 4 بارونات مخدرات

تمكن عناصر الدرك الوطني بولاية الوادي من حجز مليون قرص مهلوس وتوقيف أربعة بارونات مخدرات، حسب ما أفادت به مصالح الدرك اليوم الخميس، 18 جانفي.

حسب ما نقله التلفزيون الجزائري عن ذات المصدر، حجزت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي مليون قرص مهلوس و14 مركبة، أغلبها مركبات فارهة رباعية الدفع، هذا بالإضافة إلى أزيد من 450 مليون سنتيم. كما تمكنت ذات المجموعة من “توقيف أربعة بارونات مع تحديد هوية ثلاثة أشخاص لا يزالون في حالة فرار”.

وجاءت هذه العملية “مباشرة بعد الإطاحة بشبكة دولية مختصة في المتاجرة بالكوكايين، حيث واصلت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي جهودها في توجيه ضربات للعصابات وبارونات التهريب، بعقد اجتماع عملي ووضع خطة ممنهجة لاستغلال معلومات حول دخول شحنات معتبرة من هذه السموم عبر إحدى الدول المجاورة”.

تبعا لذلك، يضيف بيان الدرك “تم في ظرف وجيز ضبط المسار وتحديد الموقع بدقة، ليتم تنفيذ العملية باحترافية عالية مكنت من استهداف مركبات محملة بكميات هائلة من هذه السموم، حيث سيتم تقديم المتورطين أمام وكيل الجمهورية للقطب الجزائي المختص بورقلة”.