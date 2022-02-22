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الجزائر
رفقة 16 شخصا آخرين

حجز ممتلكات والٍ ونائبٍ سابقين بالبرج

وردة بوجملين
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حجز ممتلكات والٍ ونائبٍ سابقين بالبرج
أرشيف

وجه القطب الجزائي والاقتصادي والمالي بالجزائر العاصمة جملة من التهم الجنائية للوالي الأسبق لولاية برج بوعريريج “ع.م”، برفقة 16 شخصا آخرين، كما أمر بحجز ممتلكاتهم العقارية، حيث سيشرع في التحقيق معهم.

وسيتم استدعاء كل من الوالي الأسبق للولاية برج بوعريريج “ع.م”، وعدد من رجال المال والأعمال المعروفين بولاية برج بوعريريج، رفقة برلماني فار إلى الأراضي الفرنسية منذ أكثر من سنة برفقة زوجاته الثلاث وأبنائه، ومحضرين قضائيين للتحقيق معهم في جملة من التهم، ويتعلق الأمر بجنح سوء استغلال وظيفة، والتزوير في محررات رسمية، جنحة إساءة استغلال الوظيفة، والتستر عن الثراء غير المشروع، بالإضافة إلى جنحة الامتناع العمدي عن تحرير الأخطار بشبهة، وكذا جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وبحسب مصادر “الشروق”، فإن خيوط القضية تدور حول استيلاء النائب البرلماني الفار إلى فرنسا منذ أكثر من سنة على حديقة التسلية “النور والنسيم” بطرق ملتوية بتواطؤ الوالي الأسبق، رفقة مجموعة من الإداريين والمحضرين القضائيين ورجال المال.

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