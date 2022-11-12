حجز مواد استهلاكية وبضائع أخرى بعديد الولايات

كانت موجهة للتهريب بالوادي وأولاد جلال وقسنطينة

تمكنت مصالح الجمارك، بالتنسيق مع المصالح الأمنية، من حجز كميات معتبرة من المواد الاستهلاكية وبضائع أخرى موجهة للتهريب بالعديد من ولايات الوطن، حسبما أفاد به، السبت، بيان للمديرية العامة للجمارك.

وأكد المصدر أنه في سياق الجهود الميدانية المشتركة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالطالب العربي التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالوادي التابعة إقليميا للمديرية الجهوية للجمارك بورقلة، وبالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من توقيف مركبة أجنبية محملة بالبضائع.

وتتمثل البضائع المحجوزة، حسب البيان في 161 لتر من زيت المائدة، 24 علبة حليب أطفال بوزن 400 غ، 2.760 علبة من البسكويت، 8.430 علبة من العصير، 10 دلاء من -الكاوكاو- المملح ذات وزن 50 كغ، 20 كرتون من الشكولاطة، 3 كرتون من الورق الأبيض، بالإضافة إلى 350 كيس بلاستيكي.

من جهة أخرى، ومواصلة للجهود الميدانية الحثيثة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية، تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بقسنطينة والفرقة المتعددة المهام للجمارك بتاجنانت التابعتين لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بقسنطينة من توقيف شاحنة محملة بـ50 بندقية صيد بلواحقها، 60 أنبوبا معدنيا خاصا ببنادق الصيد، 50 سهم بمختلف الأبعاد، 520 جهاز بلوتوث، 280 شاحن بطارية خاص بالهواتف النقالة، وكذا مبلغ مالي من العملة الوطنية وبضاعة أخرى استعملت لإخفاء الغش، حسب المديرية العامة للجمارك.

وفي عملية أخرى، يضيف نفس المصدر، تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بأولاد جلال، التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك ببسكرة، من توقيف مركبة سياحية على متنها 3.000 علبة من السجائر الأجنبية الصنع من نوع (آش بي).