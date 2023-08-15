حجز نصف مليون قرص مهلوس وسلاح كلاشنكوف بالوادي

تفكيك شبكة دولية بالمسيلة وضبط 4000 كبسولة "بريغالين" بالبويرة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية الوادي من حجز قرابة نصف مليون قرص مهلوس وسلاح ناري من نوع كلاشينكوف، حسب ما أفاد به الثلاثاء، بيان لذات المصالح.

وأوضح ذات المصدر أنه “بناء على معلومات واردة مفادها محاولة تمرير شحنة معتبرة من المؤثرات العقلية، وسعيا من اجل التنسيق مع الشركاء الأمنيين وتضافر الجهود لمحاربة الجريمة المنظمة، تم تشكيل دورية مشتركة من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بـ “أميه ونسة” و”وادي العلندة” بالإضافة إلى فرقة الأمن والتحري رقم 1 بالوادي وكذا الفرقة المتنقلة للجمارك بالوادي من أجل غلق جميع المنافذ المحتمل سلكها، أين تم ضبط المركبة محل المعلومات” .

وأثناء تفتيش المركبة “تم العثور على ثلاثين (30) علبة كرتونية من المؤثرات العقلية مقدرة بـ449415 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ملغ” وكذا “سلاح ناري من نوع كلاشينكوف به مخزن يحتوي على 27 طلقة نارية حية، كما تم توقيف سائق المركبة”. وأضاف البيان ذاته انه “بعد فتح تحقيق واتخاذ جملة من الإجراءات تم تحديد باقي عناصر الشبكة وهما شخصان في حالة فرار”، كما فتحت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالوادي تحقيقا في هذه القضية وتم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية المختص اقليميا.

وفي سياق متصل، تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية وحجز 6651 قرصا مهلوسا، حسب ما ورد الثلاثاء في بيان صادر عن خلية الإعلام والاتصال لذات المجموعة. وجاء في البيان أن هذه “العملية النوعية” تمت على مستوى الحاجز الأمني الثابت للدرك الوطني ببلدية عين الحجل ومكنت من توقيف 4 أشخاص وحجز سيارة سياحية و4 هواتف نقالة.

وتقوم حاليا فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة بالتحقيق في القضية، حيث وجهت للموقوفين تهم “تكوين جمعية أشرار من أجل الإعداد وارتكاب جناية الحصول وشراء ووضع للبيع وحيازة ونقل مخدرات بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة” و”جناية التهريب على درجة أعلى من الخطورة تهدد الصحة العمومية باستعمال وسيلة نقل”، وفقا لذات الوثيقة. وسيتم لاحقا تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق، حسب ذات البيان.

من جهتهم، تمكن أعوان فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية البويرة من توقيف شخص كان بصدد ترويج 4800 كبسولة من المؤثر العقلي بريغابالين تم حجزها إضافة إلى مبلغ مالي من عائدات ترويجه لهذه السموم. واستنادا إلى بيان صادر عن خلية الإعلام للمديرية الولائية للأمن الوطني فإن العملية تأتي استغلالا لمعلومات وردت لذات الفرقة مفادها قيام شخص بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بالوسط الحضري، ليتم توقيف المشتبه فيه بعد عمليات البحث والتحري التي بينت بأنه كان يقوم باقتنائها من إحدى الولايات الشرقية، وبعد استصدار إذن بتفتيش منزله، تم العثور بداخله على 32 علبة من المؤثر العقلي بريغابالين بمجموع 4800 كبسولة تم حجزها رفقة مبلغ مالي من عائدات ترويجه لها، ليتم بعد استكمال مجريات التحقيق تحويل ملف المعني إلى الجهات القضائية المختصة.