حجز 1.4 مليون يورو مقلدة بالشلف

وضعت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بن سونة بأمن الشلف حدا لنشاط شبكة إجرامية تتكون من 8 أشخاص، مختصة في التزوير، تنشط عبر عدة ولايات مع حجز 1.4 مليون يورو مقلدة، حسب ما علم الخميس لدى ذات الهيئة الأمنية.

وأفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية، أن هذه العملية النوعية، التي تمت تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف، تمت استغلالا لمعلومات وردت للفرقة حول ترويج عملة أجنبية مزورة بولاية الشلف، ليتم مباشرة الأبحاث والتحريات الميدانية.

واستنادا للمصدر، أسفرت التحريات عن ضبط عدد من أفراد الشبكة الذين ينحدرون من ولايات الجزائر، سطيف، قسنطينة، متلبسين بحيازة مبلغ مالي معتبر من العملة الأجنبية المقلدة، مع كشف أسلوبهم الإجرامي القائم على ترويج العملة الأجنبية المزورة عبر عدة ولايات من الوطن، و عرضها للتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف صرفها وتوسيع نطاق توزيعها.

وأشار البيان إلى أن العملية مكنت من حجز 1.4 مليون يورو مقلدة (أوراق نقدية من فئة 200 يورو)، بالإضافة إلى أجهزة إعلام آلي وحواسيب محمولة، وطابعات رقمية عالية الدقة، وحبر، وأوراق خاصة بعمليات التقليد، وآلة حساب النقود، ومركبتين سياحيتين كانتا تستعملان في التنقل والتوزيع بين الولايات.

وبعد استيفاء ملف الإجراءات الجزائية، قدم المشتبه بهم أمام الجهة القضائية المختصة لدى محكمة الشلف التي أمرت بإيداعهم الحبس المؤقت، وفقا لنفس المصدر.