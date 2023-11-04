-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
المقاومة تدمّر 24 آلية عسكرية للاحتلال في الساعات الـ48 الأخيرة (فيديو)
الجزائر
موازاة مع توقيف 25 شخصا بالعاصمة وتمنراست.. الأمن الوطني:

حجز 1.5 مليون كبسولة من المؤثرات العقلية خلال 4 أيام

ع. ع
  • 77
  • 0
حجز 1.5 مليون كبسولة من المؤثرات العقلية خلال 4 أيام
أرشيف

تمكّنت المصالح المختصة للأمن الوطني، خلال الأربعة أيام الأخيرة، من حجز ما يقارب 1.5 مليون كبسولة من المؤثرات العقلية وأزيد من 1 كلغ من “الكوكايين” مع توقيف 25 شخصا على مستوى ولايتي الجزائر وتمنراست، حسب ما أورده السبت بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.
وأوضح نفس المصدر، أن “المصالح المختصة للأمن الوطني اخترقت مرة أخرى الشبكات الإجرامية الدولية المختصة في الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية”، حيث تمكّنت “خلال الأربعة أيام الأخيرة على مستوى ولايتي الجزائر وتمنراست من ضبط 1 مليون و398 ألف و480 كبسولة من المؤثرات العقلية و1 كلغ و172غ من “الكوكايين” بقيمة مالية تفوق الـ100 مليار سنتيم مع توقيف 25 شخصا مشتبه فيهم من بينهم امرأتان”، مع “استرجاع 8 مركبات، شاحنتين و3 دراجات نارية”.
وتأتي هذه “العملية الكبرى” التي نفذتها مصالح الشرطة القضائية المختصة لكل من الرويبة، تمنراست والفرقة المتنقلة للشرطة القضائية للقبة -يضيف البيان- بعد “سبعة أشهر من محاولة إغراق الجزائر، عشية شهر رمضان المبارك، بأزيد من مليون ونصف مليون قرص مهلوس”.
وقد تم “وضع المعطيات الخاصة بهذه الشبكات الإجرامية الدولية تحت تصرف المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات للاستغلال ومواصلة التحقيق”، وفقا لذات البيان.

مقالات ذات صلة
التعاون الإسلامي تدعو المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف جرائم الإحتلال

التعاون الإسلامي تدعو المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف جرائم الإحتلال

نشرية خاصة: أمطار ورياح عبر عدد من الولايات

نشرية خاصة: أمطار ورياح عبر عدد من الولايات

أخبار الجزائر ليوم السبت 04 نوفمبر 2023

أخبار الجزائر ليوم السبت 04 نوفمبر 2023

الجزائر تستنفر العرب للدعم المادي والإنساني والصحي لغزة

الجزائر تستنفر العرب للدعم المادي والإنساني والصحي لغزة

154 ألف زيارة من مفتشية العمل خلال 9 أشهر

154 ألف زيارة من مفتشية العمل خلال 9 أشهر

بيان هام من وزارة التجارة للمستوردين

بيان هام من وزارة التجارة للمستوردين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد