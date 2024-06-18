حجز 1.9 مليون قطعة غيار في 5 ولايات

في إطار عمليات الرقابة على المستوردين وقمع الغش

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، نهاية الأسبوع، عن حجز مصالحها لأكثر من 1.9 مليون قطعة غيار، بعد تسجيلها عدّة مخالفات في إطار عمليات الرقابة وقمع الغش، شملت مستوردين في هذا المجال عبر خمس ولايات.

وجاءت العملية، وفق بيان لمصالح الوزارة، “في إطار مراقبة مدى مطابقة قطع غيار السيارات للمواصفات والمقاييس ومتابعة هيكل الأسعار عند الاستيراد، وسعيا لوضع حد للمستوردين الوهميين”، حيث قامت وزارة التجارة وترقية الصادرات بإجراء تحقيقات مكثّفة على مستوى ولايات تيزي وزو، تيبازة، الجزائر العاصمة، باتنة، وأم البواقي، وهذا بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني.

وأسفرت نتائج هذه التحقيقات عن حجز 1972041 وحدة من قطع الغيار، بقيمة تقدّر بـ1.674 مليار دج، مع غلق محل تجاري وستة مخازن غير مصرح بها.

وأسفرت التحقيقات عن كشف علامتين مقلدتين وهما علامة “جي آر بي” الحاملة لبيان (مستوردة من طرف م. ذ. ش وذ. م. م إيني كورن للاستيراد والتصدير)، والكائنة بتحصيص التعاونية العقارية زيغود يوسف حي النور رقم 09 قطعة رقم 09 بلدية عين مليلة بأم البواقي، وعلامة “آس آم” (مستوردة من طرف م. ذ. ش وذ. م. م سيانو للاستيراد والتصدير، الكائنة بـ420 قطعة رقم 20 عزازقة بتيزي وزو).

كما سمحت التدخلات أيضا بالكشف عن خمسة وعشرين مخالفة، تتعلق “بالإخلال بتنظيم السوق وإحداث اضطراب فيه للتهرب من الالتزامات والشروط الضرورية لتكوين النشاط وممارسته وإقامته، وحيازة مخزون من المنتوجات بهدف تحفيز الارتفاع غير المبرر للأسعار، بالإضافة إلى حيازة منتوجات مستوردة بصفة غير شرعية”.

وأكد المصدر، أنه تمت إحالة هذه القضية للمتابعة القضائية، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وردع الممارسات غير الشرعية التي تضر بالاقتصاد الوطني وتعرّض سلامة المواطنين للخطر.