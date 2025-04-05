حجز 121 كلغ من “الكوكايين” وحبس 3 متهمين

تفكيك شبكة إجرامية من 9 أشخاص في بريان

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالتنسيق مع الجمارك من حجز كمية معتبرة من الكوكايين في منطقة بريان بولاية غرداية.

وحسب بيان لمصالح العدالة، فإنه عملاً بأحكام الـمادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، تُعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة بريان الرأي العام، انه في إطار مكافحة الجريمة المنظمة بمختلف صورها، لاسيما المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت فرقة الدرك الوطني في بريان يوم 25 مارس 2025 وذلك بالتنسيق مع مصالح الجمارك، من تفتيش مركبة نفعية على مستوى الحاجز الشمالي للمدينة والعثور بداخلها على كمية من المخدرات الصلبة (كوكايين) مخبأة بالصندوق الخلفي يُقدر وزنها بـ 121,40 كغ .

وقد اسفرت التحريات مع سائق المركبة وهو المدعو (ب.ن) عن الكشف على شبكة إجرامية مكونة من تسعة أشخاص ويتعلق الأمر بكل من: (ل. م)، (ك. خ)، (م. ع)، (ب. ج)، (ب. ل)، (ب. ص)، (د. ص)، (ل. ش)، تم ضبط خمسة منهم.

وتم تقديم المشتبه فيهم بتاريخ 03 أفريل 2025 أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة بريان التي فتحت تحقيقًا قضائيًا ضدهم لارتكابهم جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، وجناية القيام بطريقة غير مشروعة باستيراد مخدرات صلبة، جناية الحيازة والشراء قصد البيع وشحن وتخزين ونقل عن طريق العبور مواد مخدرة في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود، جناية التهريب على درجة من الخطورة تـُهدد الصحة العمومية والاقتصاد الوطني، جنحة عدم الإبلاغ عن جناية، جنحة عرقلة الأعوان المكلفين بمتابعة جرائم المخدرات.

وبعد سماع المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت في حق كل من (ب. ن)، (ل. م)، (ك. خ)، وإخضاع كل من (ب. ل)، (ل. ش) لإجراءات الرقابة القضائية فيما يبقى باقي المتهمين في حالة فرار.