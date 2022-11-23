أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن حجز كمية كبيرة من المواد الغذائية الموجهة للمضاربة والتهريب قدرت بـ 130 طن خلال الأسبوع الماضي.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر فقد تمكنت مفارز الجيش من حجز 130 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فقد نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 نوفمبر 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

ففي إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، 50 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 14 قنطار و50 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما ضبطت 25 كيلوغرام من مادة الكوكايين و47810 قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 98 شخصا وضبطت 39 مركبة و149 مولدا كهربائيا و66 مطرقة ضغط و13جهاز كشف عن المعادن و8 أطنان من خليط خام الذهب والحجارة.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 18 شخصا وضبط 11 بندقية صيد ومسدسين آليين وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ 130 طن وكذا 53000 علبة من مادة التبغ و17685 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة.

وفي سياق متصل، أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 27076 لتر بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف وتمنراست، فيما تم توقيف 123 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.