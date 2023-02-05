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الجزائر

حجز 13600 لتر من البنزين الموجه للتهريب بتمنراست

الشروق أونلاين
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حجز 13600 لتر من البنزين الموجه للتهريب بتمنراست
الأرشيف

تم حجز أكثر من 13 ألف لتر من البنزين الموجه للتهريب بتمنراست، حسب ما أعلنته المديرية العامة للجمارك.

وحسب بيان للمديرية فقد تمكن أعوان الفرقة المتنقلة التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بتمنراست، من كشف مخبأ مهيأ خصيصا لتخزين البضائع الموجهة للتهريب وحجز 13600 لتر من البنزين كانت بداخله.

وفي عملية ثانية، تمكّن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح عين قزام، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من توقيف مركبة رباعية الدفع وحجز عتاد مخصص للتنقيب عن المعادن تمثل في 23 مولّدًا كهربائيًا و17 مطرقة ضاغطة وحوالي 97.5 غرامات من مادة (TNT)”.

وتندرج العمليتان في إطار ممارسة الدور الحمائي لمصالح الجمارك الجزائرية وتجند أعوانها التام في سبيل مكافحة التهريب بشتى أشكاله، وفقًا للبيان.

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