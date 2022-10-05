حجز 14 قنطارا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب

موازاة مع توقيف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 28 سبتمبر إلى 4 أكتوبر الجاري، من إحباط محاولات إدخال أزيد من 14 قنطارا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب وتوقيف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، بحسب حصيلة عملياتية أوردتها الأربعاء وزارة الدفاع الوطني.

وجاء في الحصيلة أنه في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 28 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني”.

وفي إطار عمليات مكافحة الإرهاب –تضيف الحصيلة– “أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني”.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، 69 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب تقدر بـ14 قنطارا و39 كيلوغراما من الكيف المعالج، كما تم ضبط 462598 قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش 110 شخص وضبطت 28 مركبة و172 مولد كهربائي و192 مطرقة ضغط و7 أجهزة للكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، فيما تم توقيف 47 شخصا وضبط 18 بندقية صيد وكميات كبيرة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب تقدر بـ129 طن وكذا 45 قنطارا من مادة التبغ و155057 وحدة من مختلف الألعاب النارية و17143 وحدة من مختلف المشروبات. وهذا بكل من أدرار وتمنراست وبرج باجي مختار وباتنة وبسكرة والوادي والأغواط وعين الدفلى وغليزان.

كما أحبط حراس الحدود، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني –حسب الحصيلة– “محاولات تهريب كميات معتبرة من الوقود تُقدر بـ 152275 لتر بكل من برج باجي مختار وأدرار وتمنراست وتبسة والطارف وسوق أهراس”.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية، وأنقذوا 159 شخص، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 336 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.