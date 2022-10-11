حجز 162 قنطار من المواد الغذائية و2000 لتر من زيت المائدة 

كانت موجهة للمضاربة في بسكرة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية بسكرة من حجز أكثر من 162 قنطار من المواد الغذائية وما يقارب من 2000 لتر من زيت المائدة موجهة للمضاربة غير المشروعة وإيقاف شخص مشتبه بتورطه في القضية، حسب ما أفادت به الثلاثاء قيادة المجموعة الإقليمية لذات السلك الأمني .

وأوضح نفس المصدر لـ”وأج” أن معالجة هذه القضية تمت على إثر معلومات وردت لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببسكرة عن وجود مستودع غير مرخص بوسط عاصمة الولاية لتخزين مواد غذائية موجهة للمضاربة وبعد المداهمة والتفتيش تم العثور على 424 وحدة من زيت المائدة من مختلف الأحجام بسعة إجمالية تقدر بـ1850 لتر و9 قناطير من السكر المدعم و36 كلغ من مسحوق الحليب المدعم .

كما تم حجز 59 قنطارا من العجائن من مختلف الأصناف بالإضافة إلى 60 قنطارا من البقوليات وما يزيد عن 20 قنطارا من المصبرات و8 قناطير من الفرينة .

وفي نفس العملية التي تمت بالتنسيق مع مصالح المديرية المحلية للتجارة وترقية الصادرات تم إتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك لعدم استيفائها شروط التخزين والحفظ تقدر بـ6 قناطير من التوابل و35 كلغ لمواد غذائية أخرى و1024 قطعة من الجبن (حجم صغير).

وقد تمكنت ذات المصالح من إيقاف شخص مشتبه بتورطه في القضية وحجز شاحنة مستعملة في نقل البضائع، مثل ما تمت الإشارة إليه.

ويجري حاليا إنجاز ملف جزائي حول القضية في انتظار إحالته للجهات القضائية لاحقا ، كما جرى شرحه.