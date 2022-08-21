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في عملية نوعية للجمارك

حجز 17 قنطارا من الفضة و6 حاويات من مواد التجميل

الشروق أونلاين
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حجز 17 قنطارا من الفضة و6 حاويات من مواد التجميل
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حجزت مصالح مفتشية أقسام الجمارك “جزائر – تجارة” التابعة إقليميا للمديرية الجهوية للجمارك “جزائر – ميناء”، في إطار مكافحة التهريب بشتى أشكاله، ما يقارب 1.700 كلغ من الحلي المصنوع من الفضة عالية الجودة و6 حاويات من مواد التجميل والمكملات الغذائية، حسبما جاء، الأحد، في بيان للمديرية العامة للجمارك.

وأوضح البيان أنه “في سياق الجهود الميدانية الحثيثة لمصالح الجمارك، والمبذولة في إطار مكافحة التهريب بشتى أشكاله، تمكنت مصالح مفتشية أقسام الجمارك التابعة إقليميا للمديرية الجهوية للجمارك من حجز 1.692.39 كلغ من الحلي المصنوع من الفضة عالية الجودة، إضافة إلى أربع حاويات من مواد التجميل ومستحضرات النظافة الجسدية بقيمة 43.150.426.966 دج وحاويتين من المكملات الغذائية بقيمة 02.59.409.365 دج”.

وتندرج هذه العمليات في إطار “ممارسة المهام الحمائية لمصالح الجمارك الجزائرية، وتجند أعوانها التام ليلا ونهارا في سبيل المساهمة في مكافحة كل ما من شأنه المساس بالاقتصاد الوطني وبصحة وسلامة المواطن”، يضيف ذات المصدر.

وأج

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