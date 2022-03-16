حجز 17 قنطارا من الكيف على الحدود مع المغرب

أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن إحباط محاولات إدخال 17 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب، خلال الأسبوع الماضي.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني فقد نفذت وحدات ومفارز للجيش، خلال الفترة الممتدة من 09 إلى 15 مارس 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

ففي إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (07) عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، في حين كشفت ودمرت مفارز أخرى (05) مخابئ للإرهابيين وقنبلتين (02) تقليديتي الصنع وبندقية (01) مضخية وأغراض أخرى بكل من بومرداس وتيبازة.

وفي إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، (07) تجار مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ (17) قنطار من الكيف المعالج، في حين تم توقيف (31) تاجر مخدرات آخرين وضبط مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف ومسدس (01) آلي وكمية من الذخيرة، بالإضافة إلى (37) كيلوغرام من الكيف المعالج و(01) مليون و(55707) قرصا مهلوسا تم ضبطها خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت وتندوف، (326) شخصا وضبطت (16) مركبة و(168) مولدا كهربائيا و(137) مطرقة ضغط و(12) جهاز كشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (05) أشخاص آخرين وحجز (15) بندقية صيد و(78735) خرطوشة بالإضافة إلى (37) قنطار من مادة التبغ و(36,5) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا بكل من برج بوعريريج والوادي وبسكرة وباتنة وتيزي وزو وعين ڤزام.

في سياق متصل، أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (21408) لتر بكل من تمنراست وتبسة والطارف وسوق أهراس، فيما تم توقيف (293) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت وتلمسان وعين صالح وأدرار وبشار وورڤلة.