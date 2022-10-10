حجز 172 قنطار من السميد و21 قنطارا من السكّر

موجهة للمضاربة ببجاية وبومرداس

تمكن الدرك الوطني لبجاية من توقيف شخص يمتهن المضاربة غير مشروعة بمادة السميد على مستوى بلدية برباشة في بجاية مع حجز 172 قنطار من هذه المادة. إذ في إطار الوقاية والحضور الردعي في الميدان ضد كل أشكال الجريمة ومحاربة ظاهرة المضاربة واحتكار المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، وبعد تنشيط عنصر الاستعلامات، تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لبجاية، من توقيف شخص من أجل المضاربة غير المشروعة بمادة السميد ببلدية برباشة في بجاية.

حيثيات القضية تعود- حسب بيان قيادة الدرك- إلى قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبرباشة، بدورية عبر الإقليم بالضبط على مستوى قرية أڤمون بذات البلدية، أين لفت انتباههم وجود ورشة سرية، ملك لشخص يبلغ من العمر 33 سنة، ينحدر من ولاية بجاية، يقوم بممارسات تدليسية من أجل المضاربة بالمواد الأساسية على غرار مادة السميد.

وأسفرت العملية عن حجز 172 قنطار من مادة السميد، بالإضافة إلى حجز 1750 كلغ من مادة سميد الذرى و4716 كلغ من مادة الشعير و1500 كلغ من مادة طحين الشعير، وكذا حجز آلتين للطحن وآلتي خياطة للأكياس وواحدة للتصفية.

وتم إنجاز ملف قضائي وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع تقديم المعني فور الانتهاء من التحقيق وتسليم السلع إلى مديرية التجارة لولاية بجاية.

متابعة تاجر متنقل بتهمة المضاربة في السلع في بومرداس

تمكنت عناصر الضبطية القضائية التابعة لأمن دائرة برج منايل غرب بومرداس من ضبط كميات هامة من السلع والمواد الغذائية متمثلة في السكر وزيت المائدة كانت مخبأة داخل مستودع تابع لتاجر متنقل منها ما يفتقد للفوترة، حيث تمت متابعته بتهمة المضاربة في السلع الأساسية.

العملية كشفت عنها مصالح نيابة محكمة برج منايل في بيان لها، حيث أكدت أنه بناء على معلومات وصلت إلى مصالح الشرطة القضائية لبرج منايل مفادها امتلاك المدعو “ت. م” لمستودع يخزن فيه كمية من مادة الزيت الموجهة للمضاربة، ليتم منح إذن بتفتيش الأخير، أين تم في داخله ضبط كمية 21 قنطارا من مادة السكر المبلور و100 قارورة زيت المائدة سعة 5 لتر و210 قارورة سعة 2 لتر، وبعد التحري في القضية حسب بيان مصالح النيابة تبين أن المشتبه به يحوز سجلا تجاريا لنشاط تاجر متنقل في المواد الغذائية على مستوى أسواق البلديات وغيرها، وهو نشاط لا يسمح له بتخزين السلع المضبوطة والذي يدخل ضمن النشاط القار، كما تبين بأن من بين السلع المضبوطة توجد كمية 9 قناطير سكر بدون فواتير أما باقي السلع فهي محل فاتورة شراء تحمل عنوانا غير ذلك الذي ضبطت فيه، ليتم في الأخير تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة بتهم جنحة المضاربة غير المشروعة في مادتي الزيت والسكر وجنحة ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري.