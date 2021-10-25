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الجزائر
في حصيلة للدرك الوطني

حجز 184 ألف قرص مهلوس

نوارة باشوش
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حجز 184 ألف قرص مهلوس
أرشيف

تمكنت وحدات الدرك الوطني، من حجز أزيد من 184 ألف قرص مهلوس مع توقيف43 شخصا وحجز 16 مركبة تستعمل في نقل هذه السموم في ظرف أسبوع، فيما تسبب إرهاب الطرقات في حصد روح 57 شخصا وجرح 301 آخر خلال نفس الفترة.

وجاء في حصيلة للدرك الوطني أنه “خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 24 أكتوبر 2021، عاينت وحدات الدرك، 148 حادث مرور، خلَّفت في مجملها وفاة سبعة وخمسين شخصا، 301 جريح عبر 48 ولاية”.

أما في مجال الشرطة القضائية وفي الشق المتعلق بمحاربة ظاهرة المتاجرة بالمؤثرات العقلية، تمكنت وحدات الدرك خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 24 أكتوبر، من حجز 184.648 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع، مع حجز 16 وسيلة نقل تستعمل في نقل هذه السموم، بالإضافة إلى 43 شخصا في كل من ولايات: غرداية، الوادي، بومرداس، سطيف، باتنة، بسكرة، قسنطينة، الأغواط، غليزان، عنابة، تسمسيلت، برج بوعريريج، جيجل، تلمسان، الجزائر، سوق أهراس، إليزي، أدرار.
وفي إطار محاربة التجارة غير الشرعية للمشروبات الكحولية، فقد تمكنت وحدات الدرك وفقا للحصيلة ذاتها من من حجز 33.287 قارورة مشروبات كحولية من مختلف الأنواع والأحجام، بالإضافة إلى حجز ثلاث وسائل نقل وتوقيف ثلاثة أشخاص.

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