حجز 19 طنا من الأغذية الفاسدة بباتنة

الكميات ضبطت في مخازن للمضاربين

ضبطت، مصالح التجارة لولاية باتنة، 16 طنا من المواد الغذائية، منتهية الصلاحية والمخزنة بطريقة غير شرعية، خلال عملية تفتيش ومداهمة بالتنسيق مع مصالحها بمروانة ومصالح الدرك الوطني، حسب ما ورد في بيان لها مساء الأحد.

وحجز المحققون، خلال مراقبة مخزنين ببلدية قصر بلزمة دائرة مروانة، أربعين كيلومتر غرب عاصمة الولاية، تشكيلات متنوعة من العجائن والمصبرات و”المرغرين”، والمشروبات، منتهية الصالحة وغير قابلة للاستهلاك، ما استدعى إصدار قرارات إتلاف طبقا للتشريعات سارية المفعول، فيما تم توجيه المواد الصالحة للاستهلاك للهلال الأحمر الجزائري، قصد تحويلها للعائلات الفقيرة والمحرومة في إطار المساعدة الاجتماعية.

وتأتي هذه الإجراءات بعد ما ثبت أن تلك السلع التي فاقت المليار سنتيم، كانت مخزنة بطريقة مخالفة لجميع التشريعات، حيث أن أصحابها لا يملكون سجلات تجارية ترخص لهم إيداع واستيداع البضائع. ووجهت للمعني عدة تهم تخص عرض سلع فاسدة وأخرى غير مطابقة لشرط توفر سلسلة التبريد وممارسة نشاط قار دون رخصة قانونية، وتعمد نشاطات تدليسية تندرج في إطار افتعال المضاربة، في انتظار ما تقرره المحكمة بعد اللجوء للعرض الفوري أمام النيابة المحلية لدى محكمة مروانة اليوم الإثنين.