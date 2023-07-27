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الجزائر
وأكثر من 1200 قرص مهلوس..

حجز 2 كيلوغرام من الكوكايين بأوماش في بسكرة (فيديو)

الشروق أونلاين
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حجز 2 كيلوغرام من الكوكايين بأوماش في بسكرة (فيديو)
4 أشخاص مشتبه فيهم

حجزت مصالح الدرك الوطني أكثر من 2 كيلو غرام من مادة الكوكايين وأكثر من 1200 قرص مهلوس بمدينة “أوماش” بولاية بسكرة. 

وأفادت المصالح عبر فيديو نقله التلفزيون الجزائري أنه تمّ “حجز أكثر من 2 كيلو غرام من مادة الكوكايين وأكثر من 1200 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ”.

كما تمّ “توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 27 و32 سنة”، يضيف المصدر.

وتمت العملية بعد “ورود معلومات تفيد نقل كمية من المخدرات السامة عبر وسائل النقل العمومي القادمة من الولايات الجنوبية المجاورة”.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق سيتم تقديم الأشخاص المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

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