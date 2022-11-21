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الجزائر
ضبط اكثر من 211 صفيحة زيت مائدة مستعملة

حجز 20 ألف لتر زيت زيتون مغشوش بزيت المائدة بباتنة

الطاهر حليسي
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حجز 20 ألف لتر زيت زيتون مغشوش بزيت المائدة بباتنة
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حجزت مصالح الدرك الوطني بالتنسيق مع مديرية التجارة لولاية باتنة، أكثر من 20.000 لتر من زيت الزيتون المغشوش بإضافة كميات من زيت المائدة ومواد أخرى غير معروفة، عقب مداهمة وز تفتيش ثلاث ورشات سرية بقرية تيمدوين ببلدية أولاد سلام دائرة رأس الغيون غربي ولاية باتنة.
وحجزت مقاطعة نقاوس لمديرية التجارة مئات من صفائح زيت المائدة المستعملة في الخلط و1500 صفيحة فارغة استعملت في عمليات سابقة، وما يناهز 10.000 لتر من الزيت المغشوش الجاهز للتسويق.
وتم توقيف عدة تجار وعتادا مستعملا في الورشات، التي تم تشميعها في انتظار تقديم أصحابها للنيابة المحلية.

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