حجز 21 مليون وحدة مفرقعات وألعاب نارية خطيرة

مصالح الأمن تشدد الخناق.. والحماية المدنية تحذر

حجزت مصالح الجمارك أكثر من 21 مليون وحدة من الألعاب النارية والمفرقعات منذ بداية سنة 2021، فيما حذرت مصالح الحماية المدنية تزامنا مع المولد النبوي الشريف من الاستعمال العشوائي لهذه الألعاب والمفرقعات.

وأفاد بيان صادر عن المديرية العامة للجمارك، تحوز “الشروق” نسخة منه أن “العمليات جاءت لحماية الاقتصاد الوطني وسلامة وصحة المواطن، وردعا لكل أشكال الغش، التهريب والجرائم الاقتصادية، حيث سجلت الجمارك أزيد من 80 عملية حجز للألعاب النارية والمفرقعات من مختلف الأنواع والأحجام”.

وأسفرت العمليات عن حجز أزيد من 21 مليون وحدة من الألعاب النارية والمفرقعات من مختلف الأشكال والأحجام، بقيمة مالية تزيد عن 22 مليون دينار، كما بلغت قيمة الغرامات المستحقة أزيد من 476 مليون دج، بالإضافة إلى حجز 13 مركبة وثلاث شاحنات، جرار طريقي.

وأوضح البيان ذاته أنه إثر نفس العمليات تم توقيف 77 شخصا وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

وبالمقابل، فإن مصالح الدرك والشرطة شددت من إجراءات المراقبة في الأحياء والأماكن الشعبية التي يتم بيع فيها هذه الألعاب النارية، من خلال وضع تشكيلات أمنية واتخاذ جملة من التدابير، عن طريق تكثيف نقاط المراقبة ومضاعفة الدوريات المتنقلة من أجل وضع حد لهذه الظاهرة وتضييق الخناق عليها.

ومن جهتها، فإن مديرية الحماية المدنية، تزامنا مع المولد النبوي الشريف، حذرت من الاستعمال العشوائي للألعاب النارية، حيث أكدت أن هذه الألعاب والمفرقعات تتسبب في غالب الأحيان في خسائر مادية وبشرية معتبرة، كما تسببت في إزعاج المواطنين دون احترام قواعد حسن الجوار”.

وطلبت المديرية من المواطنين أخذ الحيطة والحذر “باحترام جميع المقاييس الأمنية والوقائية التي تسمح بإزالة أو التقليل من المخاطر المنجرة عن الاستعمال السيء لمختلف الألعاب النارية”، ودعت إلى تجنب استعمال الألعاب النارية داخل البنايات السكنية وأمام محطات توزيع الوقود وداخل مواقف السيارات وبجانب المؤسسات الاستشفائية.

وأكدت مديرية الحماية المدنية أن هذه الإرشادات تنطبق أيضا على استعمال مختلف أنواع الشموع التي يجب “أن تكون بعيدة عن المواد القابلة للاشتعال كالأثاث المنزلي والأفرشة وغيرها”.